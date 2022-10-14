"У мене були передчуття, що ми виграємо матч і здобудемо нарешті першу перемогу вдома. Але пропустили швидкий гол, а Верес у таких ситуаціях вміє далі захищатися, грати компактно. Ми створили безліч гольових моментів, ще у першому таймі могли не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Не вистачає нам майстерності, це видно. Пояснюємо, говоримо з хлопцями, але у плані виконавської майстерності проблеми залишаються.

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Другий тайм вже був рівний – були моменти і у нас, і біля наших воріт. Це футбол. Вважаю, що за підсумком другого тайму – закономірний результат. А перший тайм не повинні були програвати. Давно не бачив, щоб ми не забивали стільки моментів, як з гри, так і зі стандартів. Навіть у товариських матчах така кількість моментів рідко буває. У Вишневського були дві-три нагоди ще до перерви. Треба було реалізувати й все було б нормально. А так в кінці Верес міг нам забити другий м’яч.

Коломоєць такий хлопець, що для фізичних кондицій йому не треба багато часу. Те, що у нього не було ігрової практики, майже рік не грав – ось це важко. Але він сьогодні вийшов на поле і підсилив гру. Хоча й Вишневський зіграв непогано, чіплявся за м’яч, зберігав його. Лише реалізація підводила. Сподіваємось, що надалі будемо реалізовувати більше моментів і таки здобудемо першу перемогу на домашній арені", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, після 7-ми турів закарпатці йдуть у турнірній таблиці УПЛ одинадцятими, маючи у своєму активі 6 очок.

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