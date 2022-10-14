Минай і Верес на старті сезону демонстрували відносно непоганий футбол, однак останні результати команд були незадовільними. Закарпатці не знали перемог в останніх трьох турах (і навіть не забивали голів), а рівняни не виграли у крайніх двох – чим дуже розлютили Юрія Вірта. Відповідно, в особистій зустрічі ці колективи на нічию не погодились би.

"Наші "академіки" забули, завдяки чому вигравали": Вірт пригрозив гравцям Вереса після поразки Металісту

"Народний клуб" краще розпочав поєдинок, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині. Кучеров виконав закидання з глибини за спини захисникам, а ті проспали ривок Дахновського – Віталій вискочив віч-на-віч з Бандурою й легко переграв його. 0:1!

Такий старт не вибив Минай з колії. Закарпатці швидко прийшли до тями, захопивши ініціативу в зустрічі й почавши створювати хороші моменти. Зокрема, на 15-й хвилині Вишневський влетів у штрафний, хитнув кількох захисників і пробив мерів з 11-ти – постріл в останню мить заблокували.

Ще через хвилину Твердохліб бахнув з дистанції над поперечкою, а на 26-й Трубочкін і Горін пролетіли повз подачу з кутового – м'яч полетів у район дальньої стійки, а один із захисників від гріха подалі вибив його.

Найкращу можливість зрівняти рахунок в першому таймі господарі змарнували на 33-й хвилині, коли Вишневський отримав передачу з глибини й несподівано опинився прямо перед Когутом. Олег не зміг переграти голкіпера, вистріливши у нього, а при добиванні Курко вибив м'яч з лінії порожніх воріт! Верес же за весь цей час нічого цікавого не створив.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги рівнян. У другому ж таймі Верес знову видав хороший старт – підопічні Юрія Вірта провели кілька непоганих контратак і ледь не забили на 55-й хвилині. Героєм міг стати Станіслав Шарай, який зіграв на добиванні після удару Гайдучика. На жаль для Юрія Вірта, хавбек запустив сферу в небо.

Як і в першому таймі, Минай досить швидко повернув ініціативу, а на 64-й хвилині підопічні Володимира Шарана ще й покарали Верес за марнотратство. Причому покарали красиво: Хахльов протягнув атаку до лінії півкола й видав пас на правий край штрафного, Твердохліб виконав простріл, а Воробчак п'яткою підправив м'яч на 11 метрів під удар Вишневському – Олег прийняв пас і другим дотиком пробив у лівий нижній кут. 1:1!

Прикро, але в наступні 20 хвилин матч можна було не дивитись. Обидва тренери почали проводити купу замін, а команди почали проводити купу єдиноборств і фолити. Дрібних пауз виникало багато, а от хороших атак не було взагалі. Аж на 85-й хвилині телеглядачів потішили небезпечним моментом – це Рогозинський пробив головою після подачі з правого флангу. М'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки!

Верес на 88-й огризнувся пострілом Владислава Шарая над воротами, однак загалом в ендшпілі зустрічі домінував Минай. На жаль, це домінування у гострі епізоди не вилилось, а на останніх секундах гості ще й налякали "лисиць" класною атакою – Пасіч завершив її пострілом метрів з 18-ти. Бандура парирував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Безвиграшна серія рівнян і закарпатців продовжилась. Верес набрав 11 очок і піднявся на четверту позицію в турнірній таблиці, а Минай з 6 заліковими балами тримається одинадцятим.

"То футбол, чоловіче, а не курник": Динамо йде на антирекорд, або Що робив Суркіс у своєму телефоні