Звездные трансферы и доминация на внутренней арене застилают глаза далеко не всем поклонникам ПСЖ.

На матче с Ренном фанатское объединение Collectif Ultras Paris вывесило несколько баннеров с претензиями к игрокам и руководству клуба.

Спасительная комбинация имени Месси-Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Ренн

"Запущенная команда без дисциплины", "Наемники, которым переплачивают", "Леонардо, пора уходить отсюда", – эти и другие заявления висли на трибунах Парк де Пренс. После завершения поединка ни один из игроков ПСЖ не подошел к фанатскому сектору, сообщает RMC Sport.

Напомним, команда Почеттино уверенно возглавляет таблицу чемпионата, а в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Реалом. Домашний поединок против мадридцев состоится 15 февраля.

ПСЖ в компенсированное время дожал Ренн – Мбаппе и Месси принесли победу перед матчем с Реалом в ЛЧ