Уже на шестой минуте Навас спас ПСЖ от верного гола, когда успел вернуться в рамку и потянул заброс в девятку. Впоследствии Сантамария головой опасно замыкал навес из углового в ворота хозяев – немного неточно. Мбаппе огрызнулся в середине второго тайма ударом в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой. Вскоре Килиан повторил комбинацию, но попал в элемент ворот, а добивание Симона заблокировали защитники Ренна.

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После перерыва гости имели отличный момент с углового, однако было не суждено. В ответ забил Мбаппе, выйдя один на один, но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитали. Счет 0:0 держался до 93 минуты, пока Икарди не разогнал контратаку, Месси не отдал своевременный пас на левый фланг на Мбаппе, и Килиан из пределов штрафной покатил в дальний нижний угол. Таким образом, ПСЖ взял реванш у Ренна за поражение в первом круге со счетом 0:2.

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