Руководство Реймса хочет переманить у Карло Анчелотти его сына Давиде.

Помощник главного тренера Реала Давиде Анчелотти рассматривается боссами Реймса на должность главного тренера команды со следующего сезона. Об этом информирует L'Equipe. Сообщается, что итальянец находится во главе списка самых желанных наставников двукратного финалиста Лиги чемпионов.

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Ранее в начале мая Реймс уволил Уилла Стилла – командой до конца сезона руководил Самба Диавара. У 46-летнего специалиста нет амбиций главного тренера, он намерен вернуться на должность помощника.

Согласно источнику, ранее Реймс получил около 60 резюме от потенциальных тренеров. Клуб всерьёз рассмотрел примерно 20 из них. Начиная с четверга, 6-7 лучших кандидатов пообщаются с боссами клуба по видеоконференции. Тройка "финалистов" будет приглашена во Францию на собеседование.

Контракт Давиде Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2026 года.

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