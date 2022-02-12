Вже на шостій хвилині Навас врятував ПСЖ від вірного гола, коли встиг повернутись у рамку і потягнути закидання у дев'ятку. Згодом Сантамарія головою небезпечно замикав навіс з кутового у ворота господарів – трохи неточно. Мбаппе огризнувся в середині другого тайму ударом у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. За трохи Кіліан повторив комбінацію, але влучив в елемент воріт, а добивання Сімона заблокували захисники Ренна.

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По перерві гості мали чудовий момент з кутового, проте не судилось. Натомість забив Мбаппе, вийшовши сам на сам, але арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахували. Рахунок 0:0 тримався до 93 хвилини, поки Ікарді не розігнав контратаку, Мессі не віддав своєчасний пас на лівий фланг на Мбаппе, і Кіліан з меж штрафного покотив у дальній нижній кут. Таким чином, ПСЖ взяв реванш у Ренна за поразку у першому колі з рахунком 0:2.

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