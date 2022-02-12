Зіркові трансфери і домінація на внутрішній арені застилають очі далеко не всім фанатам ПСЖ.

На матчі з Ренном фанатське об'єднання Collectif Ultras Paris вивісило кілька банерів з претензіями до гравців та керівництва клубу.

Рятівна комбінація імені Мессі-Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Ренн

"Занедбана команда без дисципліни", "Найманці, яким переплачують", "Леонардо, пора йти звідси", – ці та інші заяви висліи на трибунах Парк де Пренс. Після завершення поєдинку жоден з гравців ПСЖ не підійшов до фанатського сектора, повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, команда Почеттіно впевнено очолює таблицю чемпіонату, а в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з Реалом. Домашній поєдинок проти мадридців відбудеться 15 лютого.

ПСЖ у компенсований час дотиснув Ренн – Мбаппе і Мессі принесли перемогу перед матчем із Реалом в ЛЧ