Французская пресса настаивает: матч с Лиллем (2:2) стал для главного тренера Ниццы Франческо Фариоли последним во главе "орлят". Как информирует L'Equipe, французский клуб уже нашёл замену итальянскому специалисту. Сообщается, что руководство Ниццы договорилось о сотрудничестве с Бруно Женезио.

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57-летний тренер был уволен в ноябре прошлого года после 2,5 лет работы в Ренне, в котором он работал со спортивным директором Флорианом Морисом. Последний стал директором Ниццы и "заманил" своего протеже в новый клуб. В прошлом сезоне Ренн под руководством Женезио уступил Шахтёру в серии пенальти в плей-офф Лиги Европы.

До Ренна Женезио работал с Лионом. Напомним, что в сезоне 1993/94 Бруно защищал цвета Ниццы в качестве футболиста. Самого Фариоли "сватают" в Аякс.

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