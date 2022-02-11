Команда Маурисио Почеттино принимала Ренн в 24-м туре Лиги 1. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 24 тур

ПСЖ – Ренн – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3

Лига 1 постепенно отходит для парижан на второй план – после 23-х туров команда Почеттино уверенно лидировала, опережая Марсель на 13 очков. Уже 15 февраля ПСЖ сыграет первый матч 1/8 финала ЛЧ против мадридского Реала, а игра с Ренном (5 место турнирной таблицы) стала последней репетицией перед еврокубковой битвой, от которой во многом зависит будущее аргентинского тренера. Интересно, что именно Ренн нанес лидеру чемпионата единственное поражение в текущей Лиге 1 – 2:0 в первом круге.

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Почеттино не прибег к серьезной ротации. Те же Месси, Мбаппе и Хакими появились с первых минут. Отдых получили только новоиспеченные триумфаторы КАН – Гуйе и Диалло. Неймар, Рамос и Эррера продолжают залечивать травмы.

Ренн начал активнее хозяев Парк де Пренс. Навас парировал коварный удар Бурижо, а перед тем подопечные Бруно Женезио чуть не наказали паржан за обрезку, но в последний момент защитники помешали пробить. Хватало огрехов в действиях команды Почеттино. Ренн то и дело выбегал в контратаки и чуть не забил – на 14-й минуте Сантамарии не хватило считанных сантиметров. Хавбек гостей бил головой после подачи углового, а мяч разминулся с дальней штангой. Дебют поединка был за Ренном.

Месси практически не получал мяч, а вот Мбаппе чаще попадал в эпицентр событий. Однако лидера ПСЖ сразу накрывали по два соперника – с такой плотной опекой Килиан ничего не мог поделать. Месси однажды на замахе классно убрал двух оппонентов, но его удар правой был слишком неудачным.

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Ближе к перерыву Ренн подсел, а ПСЖ мог забивать. После удара Мбаппе мяч срыкошетил от Омари и попал в дальнюю штангу, а Симонс, оказавшийся первым на добивании, не смог направить мяч в сетку. В итоге, 0:0 до перерыва с рядом вопросов к лидеру чемпионата. Бретанцы явно не собирались отдавать очки.

На первых секундах второго тайма у Ренна снова был супершанс. Сантамария с 12 метров пробил выше. Парижане ответили неудачной попыткой Дракслера. На добрых 15 минут игра успокоилась, пока не взорвался Мбаппе. Килиан эффектно прошел защитника, но с острого угла пробил выше! В следующей атаке семерка ПСЖ забил, однако радовался недолго – офсайд. Неймар в VIP-ложе считал, что решение рефери ошибочное.

После перерыва Ренн уже не думал о контратаках, за что поплатился в компенсированное время. Мбаппе на 90+3-й минуте ударом в дальний угол завершил контратаку парижан после паса Месси. 1:0 – трудная победа ПСЖ.

Во вторник, 15 февраля, команда Почеттино примет Реал на Парк де Пренс. Начало матча 1/8 финала ЛЧ – в 22:00 по Киеву.

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