Форвард "Блаугранас" во время пресс-конференции по случаю презентации книги "18 Solidarity Stories of Sport" получил вопрос о возвращении Лео Месси в команду.

По возвращении в Барселону Месси сменит позицию на поле, – источник

"Месси принадлежит к Барселоне, и если он вернется, это будет что-то невероятно. Мы все знаем, что его место здесь. Я не знаю, что произойдет, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе", – высказался польский нападающий.

Напомним, что СМИ предсказывают возвращение Лео Месси в испанский чемпионат. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает летом и нет никаких предпосылок, что он собирается его продлить. Интересно, что на ЧМ-2022 у Роберта и Лео произошел небольшой конфликт.

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