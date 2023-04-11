Левандовски прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону – у них был конфликт на ЧМ
Нападающий Барселоны Роберт Левандовски ждет шанса сыграть вместе с Лео Месси.
Форвард "Блаугранас" во время пресс-конференции по случаю презентации книги "18 Solidarity Stories of Sport" получил вопрос о возвращении Лео Месси в команду.
По возвращении в Барселону Месси сменит позицию на поле, – источник
"Месси принадлежит к Барселоне, и если он вернется, это будет что-то невероятно. Мы все знаем, что его место здесь. Я не знаю, что произойдет, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе", – высказался польский нападающий.
Напомним, что СМИ предсказывают возвращение Лео Месси в испанский чемпионат. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает летом и нет никаких предпосылок, что он собирается его продлить. Интересно, что на ЧМ-2022 у Роберта и Лео произошел небольшой конфликт.
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