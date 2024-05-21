Украинский защитник Александр Зинченко, который сейчас выступает за Арсенал, подвел итоги своих выступлений за сезон 2023/24.

"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, канониры. Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.

Мудрик и Зинченко оказались в унизительном рейтинге – первое место досталось провальной звезде Манчестер Юнайтед

Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и тем, кто сомневается, что вернусь намного сильнее. Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко на своей странице в инстаграм.

К слову, этом сезоне 27-летний украинец сыграл за Арсенал 35 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста.

Манчестер Сити выиграл четвертое подряд чемпионство, Арсенал снова с серебром АПЛ – Зинченко сыграл впервые за три матча