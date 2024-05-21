"Яцик и Михайленко показали сумасшедший прогресс в этом сезоне. От Николая я просто в безумном восторге. Умный, техничный, прекрасно воспринимает непростой футбол Ротаня, делает огромный объем работы, есть баланс между атакующими и оборонительными функциями.

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При этом у него есть физика, динамичность и атлетизм. Я считаю, что это практически готовое решение для замены Шапаренко, если его продадут.

Яцик как изменился в Заре. Его всегда воспринимали как "шестерку", но он раскрылся, играя выше в средней линии и выполняя функции полузащитника бокс-ту-бокс. Он очень прибавил в понимании игры. Видно, что он учится. Это самое главное качество для развития молодого футболиста. При этом одному 21, а второму 22 года", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, арендные соглашения обоих игроков истекают 30 мая. Transfermarkt оценивает их в 500 тысяч евро.

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