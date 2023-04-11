Форвард "блаугранас" під час прес-конференції з нагоди презентації книги "18 Solidarity Stories of Sport" отримав запитання про повернення Лео Мессі в команду.

Після повернення в Барселону Мессі змінить позицію на полі, – джерело

"Мессі належить до Барселони, і якщо він повернеться, це буде щось неймовірне. Ми розуміємо, що його місце тут. Я не знаю, що станеться, але сподіваюся, що наступного сезону ми зможемо зіграти разом", – висловився польський нападник.

Нагадаємо, що ЗМІ пророкують повернення Лео Мессі в іспанський чемпіонат. Контракт аргентинця з ПСЖ закінчується влітку і немає жодних передумов, що він збирається його продовжить. Цікаво, що на ЧС-2022 у Роберта та Лео трапився невеличкий конфлікт.

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