Лєвандовскі прокоментував можливе повернення Мессі в Барселону – у них трапився конфлікт на ЧС
Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі чекає шансу зіграти разом з Лео Мессі.
Форвард "блаугранас" під час прес-конференції з нагоди презентації книги "18 Solidarity Stories of Sport" отримав запитання про повернення Лео Мессі в команду.
Після повернення в Барселону Мессі змінить позицію на полі, – джерело
"Мессі належить до Барселони, і якщо він повернеться, це буде щось неймовірне. Ми розуміємо, що його місце тут. Я не знаю, що станеться, але сподіваюся, що наступного сезону ми зможемо зіграти разом", – висловився польський нападник.
Нагадаємо, що ЗМІ пророкують повернення Лео Мессі в іспанський чемпіонат. Контракт аргентинця з ПСЖ закінчується влітку і немає жодних передумов, що він збирається його продовжить. Цікаво, що на ЧС-2022 у Роберта та Лео трапився невеличкий конфлікт.
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