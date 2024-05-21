"Жирона не получает хороших новостей, потому что Ман Сити хочет вернуть Савио, а Реал – Мигеля Гутьерреса. Это проблема, потому что есть вероятность, что и Довбик этим летом отправится в Барселону. Это сложнее из-за финансовой ситуации "кулес". Им придется прибегнуть к нескольким компромиссам", – заявил испанский журналист Эдуардо Инда.

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Довбика видят решением проблемы центрфорварда, которая была у Барселоны на протяжении сезона. Роберт Левандовски не имеет достойного конкурента или напарника, когда приходится силой дожимать соперника. Форвард сборной Украины с 21 голом в Ла Лиге продемонстрировал свою способность ломать любые редуты.

Напомним, Жирона впервые в истории квалифицировалась в ЛЧ, но многие игроки арендованы, имеют скромные клаусулы или вообще становятся свободными агентами. Довбик в группу риска не входит – соглашение еще на 4 года и 30 млн евро цены по версии Transfermarkt.

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