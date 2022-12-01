В матче 3-го тура группового этапа Мундиаля между Аргентиной и Польшей кроме итогового результата была и другая интрига: весь мир наблюдал за развитием конфликта между двумя форвардами Барселоны – бывшим и нынешним.

В конце матча Месси дважды обыграл Роберта и поляк сфолил. Форвард Барселоны пошел извиняться перед Лео, но тот даже не посмотрел в его сторону, показательно проигнорировав. После финального свистка Левандовски пытался поговорить с аргентинцем, но тот что-то очень холодно прошептал ему на ухо.

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Оба отказываются комментировать этот эпизод, однако аргентинская пресса быстро нашла первоисточник конфликта. Оказывается, Месси не простил Роберту резкие высказывания после собственной победы на "Золотом мяче-2021". Видео и объяснение скандального эпизода можно посмотреть на YouTube-канале "Футбол 24"

Напомним, Аргентина уверенно одолела Польшу (2:0) и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 – "Кадра" пробилась в плей-офф только благодаря результату параллельного матча между Мексикой и Саудовской Аравией (2:1).

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