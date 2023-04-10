Если Месси вернётся летом в Барселону, то не будет играть на позиции нападающего. Как информирует Mundo Deportivo, боссы "блаугранас" рассматривают Лео в качестве четвёртого полузащитника команды.

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По этой причине Барселона намерена подписать летом еще одного форварда. Согласно источнику, клуб ведёт переговоры с 18-летним Витором Роке из Атлетико Паранаэнсе и держит в уме вариант с возвращением форварда Челси Пьера-Эмерика Обамеянга.

Цена на Роке "кусается", поэтому каталонский клуб хочет предложить бразильской стороне вариант с арендой игрока с правом выкупа.

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