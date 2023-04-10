Виктор Цыганков начал выездное каталонское дерби в основном составе. Это было уже шестое подряд попадание в старт, что говорит о статусе лидера в Жироне. Издание Mundo Deportivo перед матчем уделило особое внимание именно экс-динамовцу – в частности, медийщики вспомнили о голе украинца на Камп Ноу в Лиге чемпионов.

Хави после позорного поражения в Эль-Класико провел два изменения в составе, которые повлекли позиционные перестановки. Вместо Алонсо в центре обороны вышел Гарсия, а с ним в паре стал играть Араухо. Кунде перевели на правый фланг, а вместо Кесье в основе появился Фати – соответственно, Гави с позиции вингера отошел глубже.

Хороший первый тайм Жироны и Цыганкова в частности

Гости сразу же дали понять, что намерения прижиматься к собственным воротам у них нет. Первый момент во встрече провела именно Жирона. Вилья получил передачу на ход и выполнил подачу на дальний край штрафной, а Цыганков стрелял в касание метров с семи – мимо ворот! Сказалась правая нога, которой бил украинец. Это была вторая минута дерби.

Еще через десять минут на правый край штрафной ворвался Кастельянос, который нанес удар в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. Это были все опасные эпизоды у ворот Барселоны до перерыва, однако это отнюдь не говорило о качестве игры гостей.

Подопечные Мичела встречали Барсу средним блоком, особое внимание уделяя опеке Бускетса. Жирона без мяча старалась располагаться компактно, поэтому вингеры держались ближе к опорникам. Дистанции между футболистами были такими, что большинство передач через этот блок не доходили до адресата.

Виктор хорошо проявлял себя в этой работе, страхуя при необходимости, а без нее оставаясь открытым для контрвыпадов. Правда, его партнеры активнее задействовали левый фланг, ведь там возникало больше пространства – взаимодействие Кунде и Рафиньи оставляло желать лучшего. Тем не менее, Цыганков часто участвовал в комбинациях, заработал на себе один фол и организовал одну атаку классным пасом на ход в касание.

Проблемный тайм Барсы

"Блаугранас" неплохо стартовали в дерби. В частности, уже через несколько минут после момента Цыганкова с линии штрафной стрелял Левандовски. Мяч пролетел над перекладиной. Кроме того, под интенсивным прессингом на 9-й минуте центрбек Буэно отдал пас мимо голкипера в собственные ворота – Гассанига в последний момент выбил мяч в подкате.

Впрочем, довольно быстро игра выровнялась. Подопечным Хави не хватало динамики, чтобы раскрывать средний блок Жироны. В поиске мяча Левандовски можно было заметить аж в центре на фланге – и именно во фланги хозяева направляли свои атаки. Впрочем, слева Бальде и Фати ничего интересного не организовали.

Куда веселее было справа. Рафиньи создавали изоляции, после чего запускали передачи ему на ход. Большая часть его рывков завершилась потерями, но на 36-й минуте он влетел на правый край штрафной и пробил с острого угла. Гассанига перевел на угловой, а подача с него завершилась ударом Араухо с близкого расстояния.

Гассанига на инстинктах отбил мяч прямо на линии ворот. Сфера почти пересекла ленточку, но система GoaLine не дала сигнал арбитру. Значит, гола не было.

Ближе к завершению первого тайма Кунде стал активнее подключаться к атакам, а Жирона стала подсаживаться. Тем не менее, давление ни во что не вылилось. Перед перерывом режиссеры выхватили кадр девочки, которая заснула на Камп Ноу – это была яркая иллюстрация футбола Барселоны.

Жирона едва не шокировала Барсу во втором тайме. Цыганкову не дали забить

В раздевалке Хави заменил Серхи Роберто на Кесье, однако от этого игра каталонцев не стала интереснее. Все даже ухудшилось – Жирона дважды поймала "блаугранас" на опасных контратаках. В них прекрасно проявил себя Цыганков, однако партнеры запороли моменты.

Лучший из них произошел на 55-й минуте, когда Арнау Мартинес одной передачей вывел Кастельяноса один на один с тер Штегеном. Параллельным курсом бежал Цыганков, но Тоти пожадничал на пас – он пробил в дальний угол. Мяч прошел в сантиметрах от правой стойки!

На 69-й минуте жиронцы снова подвели Виктора. После неудачной подачи Барсы с углового Коуту запустили в рывок по правому флангу. Ян мог отдать пас на ход Цыганкову, организовав выход 2-в-1 – впрочем, вингер выбрал более сложное решение. Он запустил диагональ, которая оказалась неидеальной и которую долго обрабатывали. Момент был упущен.

Последние 11 минут Цыганков доигрывал слева, ведь на поле появился Коуту. Украинец отыграл их достойно, не сделав ни одной ошибки. За весь поединок Витя выиграл все три единоборства, заработал на себе два фола и допустил 8 потерь при 20 касаниях. 19 из 25 его пасов оказались точными, плюс не забываем о трех моментах с участием экс-динамовца.

Барселона провалила второй тайм, но могла победить

"Блаугранас" же создали целый ноль опасных моментов. Даже перспективных атак в исполнении подопечных Хави в основное время не вспомнить, хотя он освежил игру Ферраном Торресом и Жорди Альбой. У своих ворот Барселона была острее, чем у чужих – на 73-й минуте Араухо срезал прострел в направлении собственных ворот, но мяч прокатился возле ближней стойки.

Только на 4-й компенсированной минуте Барса могла вырвать победу в результате подачи с углового. Гави замыкал ее ударом головой под перекладину, но Гассанига спас Жирону. Еще через несколько минут Левандовски пробивал пяткой из пределов штрафной – рядом со стойкой! В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.