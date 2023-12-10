"Мы всегда говорим об одной части, но почему никто не говорит о другой? Если бы арбитр принял правильное решение, был бы другой результат. А если бы удалили защитника Ворсклы и поставили стандарт? Ведь нарушение было практически на линии штрафной. Реальная возможность забить. Не было бы сразу атаки в нашу сторону, после которой мы пропустили.

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А так, выходит, футболисты и тренеры – никто не получил премиальных. Команда потеряла очки. А таких два-три матча с такими решениями арбитра – и, простите, тренер останется без работы. А у тренера есть семья. Все говорят однобоко. Защищают арбитра как женщину. Но мы говорим, прежде всего, о выполнении профессиональных обязанностей. А то, что была допущена грубая ошибка, это было подтверждено Комитетом арбитров. Они это признали и многие эксперты признали.

Сколько очков Оболонь потеряла из-за судейских ошибок? Я думаю, что до десяти очков. Если мы ошибаемся, пусть нам квалифицированно объяснят, в каких вопросах мы не правы. Мы поймем. Может, нам не хватает опыта, захватывают эмоции, но мы поймем. Но когда мы непосредственно обращаемся в Комитет арбитров, ответа нет никакого. Либо они не знают, что ответить, либо просто игнорируют такие клубы, как мы", – сказал Резниченко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в поединке 14-го тура УПЛ Оболонь минимально проиграла Ворскле, пропустив с пенальти. Однако его могло бы не быть, если бы арбитр Кристина Козорог была внимательнее в эпизоде, предшествующем контратаке полтавчан – нападающий Оболони Игорь Краснопир выбегал на свидание с вратарем, но после контакта с Евгением Павлюком упал перед штрафной. Козорог проигнорировала фол последней надежды, ведь находилась на тот момент в центре поля.

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