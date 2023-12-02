В рамках матча 16-го тура УПЛ 2023/24 Оболонь и Колос сильнее не определили. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Валерий Иващенко посреди недели вляпался в сексистский скандал, но определённого результата добился – судить выездной матч против Колоса назначили не какую-нибудь Катерину Монзуль, а целого Ярослава Козика. Шансы "пивоваров" на успех выросли в десятки раз.

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Впрочем, большую часть первого тайма киевская машина держалась на нейтралке. Лишь перед перерывом игру реально удалось обострить. Сначала Черненко попытался закрутить мяч с углового прямо в ворота – Фесюн парировал. Черненко подхватил сферу и с острого угла пытался перебросить голкипера, но она опустилась на сетку с внешней стороны. Вот и вся острота у ворот Колоса.

Ковалёвцы были более активными. На 5-й минуте Безбородько замыкал навес с корнера (над перекладиной), а на 19-й он сбросил мяч под удар Мильку из-за пределов штрафной (точно в руки Кичаку). На 39-й всё тот же Безбородько замыкал передачу Мякушко ударом метров с 10-ти – и снова слишком высоко. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма стало ясно, что Валерий Иващенко – пророк. Только команду начал судить мужчина, как решения пошли в пользу киевлян. На 49-й минуте подача ковалёвцев с углового попала в руку защитнику Оболони, однако Ярослав Козик и VAR решили, что это не пенальти.

В целом, второй тайм был равным. В первой его половине команды обменялись лонгшотами. Краснопир пробил над перекладиной, а выстрел Мякушка благодаря рикошету от Дубка едва не перелетел Кичака – тот выбил мяч кулаками. Кроме того, у Суханова был удар с линии штрафной, который парировал Фесюн.

Свои лучшие шансы открыть счёт Колос упустил на 70-х минутах. На 73-й подача с углового завершилась замыканием Бондаренко, однако при ударе с метра он попал в Кичака – а затем не смог сыграть на добивании.

На 76-й Безбородько сбросил мяч Болбату в центр штрафной, однако дальнейший выстрел Сергея успел накрыть Дубко. Оболонь в концовке встречи ответила опасным ударом со стандарта. Мяч пролетел над каркасом.

Кроме того, в одном из эпизодов киевляне требовали пенальти за якобы фол Фесюна, но видеоповторы показали, что там ничего серьёзного не было. Скорее, здесь просто упали на голкипера (хотя эпизод нужно смотреть в динамике – скриншоты не дают полную картину)

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. "Пивовары" набрали 14 очков и оторвались от зоны переходных матчей на один зачётный балл. Колос, набрав 21 пункт, пока остаётся седьмым.

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