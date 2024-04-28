Эпицентр в борьбе за выход в УПЛ упустил шанс приблизиться к Левому берегу, уступив ФСК Мариуполь
В воскресенье в 6-м туре второго этапа Первой лиги состоялось несколько матчей. Читайте отчет о них на "Футбол 24".
Украина, Первая лига, 2-й этап, 6-й тур
Чемпионская группа
Виктория – Агробизнес– 1:0
Голы: Ныч, 67
Удаление: Лень, 90 (Агробизнес, вторая желтая карточка)
ФСК Мариуполь – Эпицентр– 1:0
Гол: Кравчук, 45
Группа выбывания
Нива Т – Горняк-Спорт– 2:0
Голы: Ризнык, 57, Голодей, 76
Хуст – МФК Металлург – матч перенесен
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В Чемпионской группе Виктория одолела Агробизнес. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Ныч воспользовался ошибкой защитника, который после навеса махнул ногой мимо мяча, ворвался во вратарский и прошил кипера. На последней минуте подопечные Чижевского остались в меньшинстве, но на счет это не повлияло.
В еще одном матче Мариуполь неожиданно притормозил Эпицентр. Как и в предыдущем поединке, здесь тоже все решилось благодаря одному точному удару – Кравчук с лета замкнул навес на дальнюю стойку. Как следствие, Эпицентру не удалось приблизиться к Левому берегу, который накануне уступил Кудровке.
В группе выбывания тернопольская Нива одолела Горняк-Спорт. "Желто-зеленые" забили дважды во втором тайме и закрепились на третьей строчке турнирной таблицы – расстояние от лидеров составляет всего 1 балл.
Поединок между Хустом и МФК Металлург было перенесен из-за массовой болезни игроков запорожцев. О новой дате проведения игры будет сообщено впоследствии.
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