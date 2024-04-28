Интер разобрался с Торино (2:0) в 34-м туре Серии А уже после оформления чемпионства.

Интер стал чемпионом Италии, переиграв в дерби Милан. “Нерадзурри” добавили вторую звезду на эмблему, однако отказываются расслабляться в последних матчах сезона. Игра против Торино была особенной – впервые в истории матч Серии А обслуживала полностью женская бригада арбитров. Возглавляла ее Мария Соле Феррьери Капути.

Интер получил 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд

По иронии рефери стали главными действующими лицами поединка. Интер до перерыва не впечатлял, завершая атаки дальними ударами. Торино в то же время отвечал моментами Сапаты. Первый тайм завершился с нулями на табло, а в начале второго Феррьери Капути сильно помогла хозяевам.

Мхитарян вырывался один на один с голкипером, но Тамезе ценой фола остановил армянина. Судья показала нарушителю желтую, а после просмотра VAR удалила игрока Торино. Интер сразу разыграл большинство – Мхитарян вывел на удар Чалханоглу, который расстрелял ворота.

Через несколько минут Интер построил классную композицию. Тюрам оказался с мячом в штрафной и получил по ногам от Ловато. Феррьери Капути уверенно указала на 11 метров. Штатный пенальтист "нерадзурри" Лаутаро отдал удар Чалханоглу – турок оформил дубль. Настоящий поступок капитана.

Интер мог создать разгром, однако ограничился двумя голами. Команда Симоне Индзаги набрала 89 очков. Отрыв от уже не конкурентов на вершине таблицы составляет 19 пунктов.