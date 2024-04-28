Забарный не попал в заявку Борнмута на сегодняшний матч против Брайтона. Официальный сайт клуба сообщил о болезни украинца.

Забарный стал лучшим в Европе по интересному рейтингу

Это первый случай в этом сезоне, когда Илья не выходит в основе на матч АПЛ. До сих пор он отыграл каждую минуту в чемпионате. Украинец был в тройке незаменимых с Уильямом Салиба (Арсенал) и Максом Килманом (Вулверхэмптон).

Забарный в этом сезоне АПЛ сделал 31 отбор, 32 перехвата, 134 выноса и 44 блока. А также он допустил четыре ошибки, которые завершились ударами.

Борнмут занимает комфортное 11 место – выше Брайтона и рядом с Челси. Успешный отрезок перед Рождеством позволил не думать о борьбе за выживание.