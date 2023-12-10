"Ми завжди говоримо про одну частину, але чому ніхто не каже про іншу? Якби арбітр ухвалив правильне рішення, був би інший результат. А якби вилучили захисника Ворскли і поставили штрафний? Адже порушення було практично на лінії карного майданчика. Реальна нагода забити. Не було б одразу атаки в наш бік, після якої ми пропустили.

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А так, виходить, футболісти та тренери – ніхто не отримав преміальних. Команда втратила очки. А таких два-три матчі з такими рішеннями арбітра – і, вибачте, тренер залишиться без роботи. А тренер має сім'ю. Усі кажуть однобоко. Захищають арбітриню як жінку. Але ми говоримо насамперед про виконання професійних обов'язків. А те, що було допущено грубу помилку, це було підтверджено Комітетом арбітрів. Вони це визнали і багато експертів визнали.

Скільки очок Оболонь втратила через суддівські помилки? Я гадаю, що до десяти очок. Якщо ми помиляємося, нехай нам кваліфіковано пояснять, у яких питаннях ми не маємо рації. Ми зрозуміємо. Може, нам бракує досвіду, захоплюють емоції, але ми зрозуміємо. Але коли ми безпосередньо звертаємося до Комітету арбітрів, відповіді немає жодної. Або вони не знають, що відповісти, або просто ігнорують такі клуби, як ми", – сказав Різниченко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поєдинку 14-го туру УПЛ Оболонь мінімально програла Ворсклі, пропустивши з пенальті. Однак, його могло б не бути, якби арбітриня Крістіна Козорог була уважнішою у епізоді, який передував контратаці полтавців – нападник Оболоні Ігор Краснопір вибігав на побачення з воротарем, але після контакту з Євгеном Павлюком впав перед штрафним майданчиком. Козорог проігнорувала фол останньої надії, адже перебувала на той момент в центрі поля.

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