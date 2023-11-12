Поединок 14-го тура УПЛ между Оболонью и Ворсклой (0:1) завершился скандалом. Смотрите видео ключевого эпизода на "Футбол 24".

Накануне Оболонь на своем поле в сверхнапряженном матче минимально уступила Ворскле. Судьбу встречи решил одиннадцатиметровый, назначенный главным рефери Кристиной Козорог на 67-й минуте.

Ворскла благодаря пенальти одолела Оболонь и прервала 5-матчевую серию без побед – "пивовары" с претензиями к арбитру

Однако, пенальти могло бы не быть, если бы арбитр была внимательнее в эпизоде, который предшествовал контратаке полтавчан. Нападающий Оболони Игорь Краснопир выбегал на свидание с вратарем, но после контакта с Евгением Павлюком упал перед штрафной площадкой. Козорог проигнорировала фол последней надежды, ведь находилась на тот момент в центре поля.

Пресс-служба Оболони на официальном сайте опубликовала скандальный эпизод, подписав его словами: "Оказывается, что фола нет...".