Челси разочаровался в Михаиле Мудрике и готов рассмотреть предложения по аренде или даже полноценному трансферу, информирует Fichajes.net.

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Претендентами на украинца называют Ювентус и Арсенал, который хотел приобрести Михаила еще зимой 2023-го, но Челси перебил предложение "канониров". Правда, никаких деталей относительно возможного перехода не сообщают.

К слову, Мудрик провел 13 матчей за Челси после перехода из Шахтера, отметившись 2 ассистами.

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