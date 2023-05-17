Челси может продать Мудрика уже летом – СМИ назвало два клуба, которые проявляют интерес к украинцу
10:02 - Читати українською
Вингер Челси Михаил Мудрик имеет шанс покинуть лондонский клуб.
Челси разочаровался в Михаиле Мудрике и готов рассмотреть предложения по аренде или даже полноценному трансферу, информирует Fichajes.net.
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Претендентами на украинца называют Ювентус и Арсенал, который хотел приобрести Михаила еще зимой 2023-го, но Челси перебил предложение "канониров". Правда, никаких деталей относительно возможного перехода не сообщают.
К слову, Мудрик провел 13 матчей за Челси после перехода из Шахтера, отметившись 2 ассистами.
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