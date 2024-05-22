– Максимально за один сезон в Шахтере вы проводили 11 матчей. Вас устраивал ваш статус?

– Каждый футболист хочет играть. Однако повторюсь, есть факторы, которые влияют. За первые два года мне сделали четыре операции. Было трудно потом снова возвращаться в строй. Думаю, что большое количество травм не позволило мне полностью раскрыть свой потенциал.

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Я неоднократно общался с президентом Ринатом Ахметовым и Мирчей Луческу о том, что хотел бы иметь больше игровой практики – просился в аренду. Из-за каких-то моментов мне отказывали. Говорили, что верят в меня и хотят, чтобы я оставался в команде.

– В сезоне 2011/12 в матче Лиги чемпионов против Зенита вы при счете 2:1 поскользнулись перед своими воротами, что позволило сопернику выйти один на один с кипером и сравнять цифры на табло. Что тогда произошло?

– На меня пошла неожиданная передача от Чигринского, я увидел, что мяч идет вперед, и начал стартовать, потому что соперник также побежал на этот нейтральный мяч, у меня на немного замерзшем поле поехала нога, нападающий перехватил пас и перебросил Александра Рыбку. Все.

– Луческу за этот момент разносил?

– Конечно, был разговор на повышенных тонах, ведь мы потеряли важные очки в домашней игре. Это был тяжелый момент для меня, и я долго из-за него переживал. Однако это жизнь. С кем не бывает?

– Тот сезон также стал для вас последним в Шахтере. Та ошибка стоила вам будущего в команде?

– Думаю, в какой-то степени да. Стоила, – признал Чижов в интервью Українському футболу.

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