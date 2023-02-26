"Рынок определял цену, а не я или наш президент. Мудрик – один из лучших игроков Европы на своей позиции после Мбаппе и Винисиуса. Если кто-то хочет купить игрока у Шахтера, он должен нас уважать. Мы знаем, как продавать и как покупать футболистов.

Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко, – экс-тренер Челси

Михаил – воспитанник нашей академии, замечательный человек, замечательный игрок. К сожалению, сейчас в Челси он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в ближайшие несколько лет.

Мудрик несчастлив в Челси, и мы не можем обвинять его в этом. "Синие" сейчас в беспорядке, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их следующая победа. Между тем клуб, в который мог перейти Мудрик, Арсенал, на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к "канонирам".

В конце концов, не беда, после войны Шахтер выкупит Мудрика", – пошутил Срна в эфире Football Ramble.

Напомним, в свое время "горняки" уже возвращали игрока из топ-клуба: в 2009-м Дмитрий Чигринский за 25 млн евро перешел в Барселону, а уже через год вернулся в Шахтер за 15 млн.

Челси проиграл худшей команде АПЛ – Мудрик был не одинок в провале, сказочный дебют 39-летнего тренера, ужас капитана