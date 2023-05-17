Из-за провального сезона лондонского клуба и, как следствие, бледной игры Михаила Мудрика, нашего легионера начали сватать в другие клубы еще задолго до открытия летнего трансферного окна.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает El Gol Digital.

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На фоне слухов о желании Челси найти 22-летнему вингеру новую команду, интерес к нашему соотечественнику проявляет Севилья. Однако, для трансфера нервионцы должны выполнить ряд условий.

По информации источника, лондонцы готовы отпустить Мудрика в Севилью лишь на правах аренды и только в том случае, если она в следующем сезоне будет играть в еврокубках. Приоритет – Лига чемпионов. "Красно-белые" потеряли шанс квалифицироваться в самый престижный евротурнир через Примеру, однако все еще сохраняют шансы завоевать путевку в ЛЧ в случае победы в Лиге Европы (в первом полуфинале команда расписала ничью с Ювентусом 1:1).

Отмечается, что Челси отпустит Мудрика в бесплатную аренду, но будет требовать, чтобы зарплату футболисту платил клуб-арендатор (Михаил зарабатывает за сезон 5,9 млн евро). К слову, ранее среди главных претендентов на Мудрика называли Ювентус и Арсенал.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами.

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