Бывший наставник Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино очень близок к назначению тренером Челси. Управлять командой Михаила Мудрика он начнет летом.

До конца недели стороны должны подписать контракт о сотрудничестве, сообщет The Telegraph. Тем не менее аргентинец уже начал планировать свои действия во главе лондонцев.

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Приоритетом "синих" будет чистка состава. Ожидается она по двум причинам. Во-первых, Почеттино стремится подписать 2-3 новых игрока, включая вратаря. Для них места точно не найдется, поэтому нужно продавать.

Во-вторых, у Челси накопилось немало игроков, что не способствует развитию дружеской атмосферы. Маурисио стремится построить по-настоящему семейный микроклимат и хочет, чтобы футболисты рассматривали поле и тренировки не только как место работы.

Одним из игроков, которых хочет аргентинец, является Виктор Осимхен, сообщает The Guardian. Коуч считает, что позиция форварда нуждается в усилении. Лондонцы отдают себе отчет, насколько трудно будет подписать форварда Наполи, но готовы попробовать. Неаполитанцы оценивают его минимум в 100 миллионов.

Напомним, команда Михаила Мудрика за 3 тура до завершения АПЛ идет 11-й и уже не имеет шансов на еврокубки, поэтому с нового сезона перестройка ожидается.

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