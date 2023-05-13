Михаил Мудрик потерял место в основе после победы над Борнмутом в предыдущей встрече. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартовал в 17:00. В первом круге лондонцы упустили победу на выезде еще под руководством Грэма Поттера (1:1). Команда Лэмпарда гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ, тогда как "лесники" ведут ожесточенную борьбу прежде всего с Эвертоном, Лестером и Лидсом, где выжить не смогут сразу 2 клуба из этого квартета.

Челси – Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча АПЛ

Лэмпард сделал аж 5 изменений в стартовом составе. Что и неудивительно, ведь играли две команды, использовавшие наибольшее количество игроков в текущем сезоне АПЛ. Один из сознательных ходов наставника Челси сработал за соперника почти мгновенно. Ковачич, заменивший в старте травмированного Канте, потерял мяч в центре, Мадуэке лениво встретил Лоди, чью подачу замкнул Авоньи, вклинившись между Силвой и Бадиашилем. Ключевой здесь стала ошибка Менди на выходе. Любимец Лэмпарда во время предыдущего периода на посту главного тренера мог просто остаться в рамке и спокойно забрать шедший по центру удар.

Гости едва не открыли счет еще перед тем в похожем ключе. Только там была подача все того же Лоди с углового – рывок Фелипе прозевали Холл и Стерлинг, еще двое игроков, которые не попали в основу на Борнмут. Челси ответил двумя супермоментами. Фернандес с центра поля идеально забросил на Стерлинга, который так долго думал, что позволил Уорралу себя заблокировать. Холл также слишком медленно подстраивался под удар с расстрельной дистанции. Зато 18-летний левый защитник блестяще накрутил Орье на фланге и подал на голову Феликсу. Первый в матче сейв – эффектный прыжок Кейлора Наваса.

Огромная пауза, из-за которой судья добавил 3 минуты. Ковачич ещё и травмировался, выходит Лофтус-Чик. Очень спокойно доводит Ноттингем Форест до победы первый тайм. После перерыва гости чудом не удвоили преимущество после очередного углового от Лоди. Фелипе сбрасывал на дальнюю штангу, Ниахате не смог забить с метра, перепугавшись Галлахера. Челси быстро наказал худшую выездную команду АПЛ 2022/23. Мадуэке на правом фланге классно покатил за спины, Чалоба ворвался в штрафную и вырезал несколько назад под удар Стерлингу, которому прошить Наваса помог рикошет от защитника "шустрых деревьев".

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Парочка приличных дальних ударов "синих" увенчалась дублем Стерлинга. Орье в центре поля бездумно лег на газон в попытке сыграть головой. Лофтус-Чик протянул и отдал, Стерлинг выкрутил в правый угол. Рахим, к слову, сегодня действует на фланге Мудрика. Волевая победа? Нет, ведь у сегодняшнего Челси попросту не может быть все так просто. Силва выносит банальную подачу, Феликс недорабатывает перед штрафной, Авоньи расстреливает с нескольких метров. Хаверц и Зиеш заменили Феликса с Мадуэке, для выхода Мудрика остался лишь 1 слот, но Стерлинг ныне вне конкуренции.

На целых 23 минуты исчезла атака Челси после своего предыдущего удара, оказавшегося результативным. Силва пробежался в чужую треть и забросил на левую штангу, откуда Стерлинг пытался попасть, но слишком острый угол помешал. Хаверц просит пенальти на ровном месте. Стерлинг что вытворяет! Рахим через стеночку с Галлахером врывается в штрафную, защитники прерывают прострел. Челси так и не смог по-настоящему нагрузить оборону соперника в последние полчаса, проиграв даже по xG. Команда Лэмпарда остается на 11 месте, но позволяет Кристал Пэлас сравняться по пунктам. Ноттингем Форест выцарапывает 34 балл, отрываясь на 3 очка от зоны вылета. Как минимум 37 тур "лес" будет начинать в безопасности.

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