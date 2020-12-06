"Оставить Лёва на посту главного тренера сборной – правильное решение. Мы движемся вместе с ним. Конечно, ситуация отличается от той, что мы ожидали, но мы обязаны справиться с обстоятельствами.

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Мы провели позорный матч с Испанией, проиграв со счетом 0:6. Надеюсь, в следующем году мы будем выглядеть лучше, особенно на чемпионате Европы. Мы смотрим вперед, все игроки мотивированы. Думаю, и наш тренерский штаб мотивирован", – сказал Нойер в эфире ZDF.

Напомним, несколько дней назад Немецкий футбольный союз (DFB) на специальном заседании решил оставить Йоахима Лёва на посту наставника национальной команды.

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