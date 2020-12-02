Немецкий футбольный союз (DFB) намерен пригласить Юргена Клоппа на тренерский мостик Бундестим перед Евро-2024, сообщает Sport Bild.

Сборная Германии официально определилась относительно дальнейшего сотрудничества с Левом

Перед нынешним наставником сборной Германии Йоахимом Левом стоит задача пробиться как минимум в полуфинал Евро-2020, а его контракт с футбольным союзом рассчитан до завершения Мундиаля в 2022 году. Уже после выступления команды в Катаре DFB планирует начать диалог с действующим наставником Ливерпуля.

Напомним, нынешнее соглашение о сотрудничестве Клоппа и мерсисайдцев рассчитано до 2024 года.

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