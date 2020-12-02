Клопп может готовить сборную Германию к Евро-2024 – местный футбольный союз разработал план
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет шанс получить заманчивое предложение.
Немецкий футбольный союз (DFB) намерен пригласить Юргена Клоппа на тренерский мостик Бундестим перед Евро-2024, сообщает Sport Bild.
Сборная Германии официально определилась относительно дальнейшего сотрудничества с Левом
Перед нынешним наставником сборной Германии Йоахимом Левом стоит задача пробиться как минимум в полуфинал Евро-2020, а его контракт с футбольным союзом рассчитан до завершения Мундиаля в 2022 году. Уже после выступления команды в Катаре DFB планирует начать диалог с действующим наставником Ливерпуля.
Напомним, нынешнее соглашение о сотрудничестве Клоппа и мерсисайдцев рассчитано до 2024 года.
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