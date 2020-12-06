"Залишити Льова на посаді головного тренера збірної – правильне рішення. Ми рухаємося разом з ним. Звичайно, ситуація відрізняється від тієї, що ми очікували, але ми зобов'язані впоратися з обставинами.

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Ми провели ганебний матч з Іспанією, програвши з рахунком 0:6. Сподіваюся, в наступному році ми будемо виглядати краще, особливо на чемпіонаті Європи. Ми дивимося вперед, всі гравці мотивовані. Думаю, і наш тренерський штаб мотивований", – сказав Нойєр в ефірі ZDF.

Нагадаємо, кілька днів тому Німецький футбольний союз (DFB) на спеціальному засіданні вирішив залишити Йоахима Льова на посаді наставника національної команди.

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