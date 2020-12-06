"Ми провели ганебний матч з Іспанією": Нойєр оцінив рішення залишити Льова головним тренером Німеччини
Голкіпер мюнхенської Баварії і збірної Німеччини Мануель Нойєр вірить, що національна команда здатна подолати кризовий період.
"Залишити Льова на посаді головного тренера збірної – правильне рішення. Ми рухаємося разом з ним. Звичайно, ситуація відрізняється від тієї, що ми очікували, але ми зобов'язані впоратися з обставинами.
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Ми провели ганебний матч з Іспанією, програвши з рахунком 0:6. Сподіваюся, в наступному році ми будемо виглядати краще, особливо на чемпіонаті Європи. Ми дивимося вперед, всі гравці мотивовані. Думаю, і наш тренерський штаб мотивований", – сказав Нойєр в ефірі ZDF.
Нагадаємо, кілька днів тому Німецький футбольний союз (DFB) на спеціальному засіданні вирішив залишити Йоахима Льова на посаді наставника національної команди.
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