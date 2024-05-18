Байер завершил Бундеслигу без единого поражения. Смотрите видео голов и обзор матча 34-го тура против Аугсбурга.

Байер явно не собирался терять "идеальное" чемпионство, принимая немотивированного середняка. Еще до середины первого тайма подопечные Алонсо добыли комфортное преимущество – дикий ляп кипера Аугсбурга, мастерский гол пяткой Андриха.

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На 62-й минуте Кюмюр один мяч отквитал, но не более. 90 очков, 28 побед и 6 ничьих, ни одного поражения – такой титул Байера запомнят надолго. Впрочем, расслабляться рано, ведь впереди еще финалы Кубка Германии и Лиги Европы.