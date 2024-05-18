Фиксация идеального чемпионства с диким ляпом кипера и голом пяткой в видеообзоре матча Байер – Аугсбург – 2:1
21:09 - Читати українською
Байер завершил Бундеслигу без единого поражения. Смотрите видео голов и обзор матча 34-го тура против Аугсбурга.
12’ Виктор Бонифейс
27’ Роберт Андрих
Мерт Кюмюр 62’
12’ Виктор Бонифейс
27’ Роберт Андрих
62’ Мерт Кюмюр
Байер явно не собирался терять "идеальное" чемпионство, принимая немотивированного середняка. Еще до середины первого тайма подопечные Алонсо добыли комфортное преимущество – дикий ляп кипера Аугсбурга, мастерский гол пяткой Андриха.
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На 62-й минуте Кюмюр один мяч отквитал, но не более. 90 очков, 28 побед и 6 ничьих, ни одного поражения – такой титул Байера запомнят надолго. Впрочем, расслабляться рано, ведь впереди еще финалы Кубка Германии и Лиги Европы.
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