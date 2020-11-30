Наставник Бундесманшафт имеет полное доверие и продолжит работу с командой, сообщает официальный сайт DFB.

"Мюллер, Боатенг и Хуммельс могли бы помочь": Нойер намекнул на ошибку Лева после унижения от Испании

Сегодня была проведена онлайн-конференция, на которой Лев, Бирхофф и представители Президиума обсудили дальнейшие условия сотрудничества. Все признали недопустимость результата матча против Испании (0:6), однако главные задачи сборная Германии таки выполнила – квалификация на Евро и сохранение прописки в элите Лиги наций. Лев спокойно может сконцентрироваться на подготовке к континентальному форуму с прицелом на отбор чемпионата мира.

Добавим, что действующий контракт 60-летнего специалиста со сборной Германии рассчитан до лета 2022-го.

"Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" Побиття Бундестім – наслідок проваленої перебудови