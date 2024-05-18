Де Дзерби в Баварию: спортдир мюнхенцев озвучил финальное решение по экс-тренеру Шахтера
Очевидно, Бавария продолжит свои мученические поиски главного тренера.
В последние дни активизировались слухи о переезде в Мюнхен Роберто Де Дзерби. Сегодня (18 мая) еще и стало известно, что экс-тренер Шахтера покидает Брайтон и станет свободным.
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Все предположения быстро разбил Макс Эберль. Спортивный директор Баварии заявил, что следующий тренер точно будет не итальянцем. Топ-инсайдеры Романо и Плеттенберг дополняют, что стороны вели переговоры, но не достигли компромисса.
Очевидно, Де Дзерби берет отпуск или договаривается с другим клубом (есть слухи о Барселоне, Милане и т.д.). Бавария же терпит очередную неудачу в поисках тренера – ранее были Алонсо, Нагельсманн, Рангник. В клубе даже обсуждают вариант сохранения Томаса Тухеля, который позорно завершил сезон без единого трофея.
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