В последние дни активизировались слухи о переезде в Мюнхен Роберто Де Дзерби. Сегодня (18 мая) еще и стало известно, что экс-тренер Шахтера покидает Брайтон и станет свободным.

Де Дзерби официально покинет Брайтон – сенсационное решение клуба

Все предположения быстро разбил Макс Эберль. Спортивный директор Баварии заявил, что следующий тренер точно будет не итальянцем. Топ-инсайдеры Романо и Плеттенберг дополняют, что стороны вели переговоры, но не достигли компромисса.

Очевидно, Де Дзерби берет отпуск или договаривается с другим клубом (есть слухи о Барселоне, Милане и т.д.). Бавария же терпит очередную неудачу в поисках тренера – ранее были Алонсо, Нагельсманн, Рангник. В клубе даже обсуждают вариант сохранения Томаса Тухеля, который позорно завершил сезон без единого трофея.

• Can you deny if I predict that the new coach will be Italian?



Max Eberl: "Yes"



[@ZDF via @AZ_Strasser] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 18, 2024

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