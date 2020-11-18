Німеччина зазнала найбільшої поразки за 89 років, а Мануель Нойєр вперше в кар'єрі пропустив 6 голів. Страшні факти, але важливий контекст. Цей сезон вже подарував низку сенсаційних розгромів, проте не всі з них були катастрофою. Баварія та Ліверпуль заслужено отримували по носі, але це виглядало одиничним провалом. На відміну від 2:8 Барселони, які стали апогеєм клубної кризи. Севільське побиття німців – з тієї ж опери. Це вирок Йоахіму Льову.

Іспанія зґвалтувала Німеччину, забивши 6 голів: найбільше фіаско Бундестім в історії, крах Льова та зірковий час Торреса

Бундестім провалила чемпіонат світу-2018 частково з вини тренера. На самовпевненість Йогі, відсутність запасного плану та належної підготовки до суперників наклалися й інші чинники: погана форма лідерів і невезіння. Схожа історія продовжилася восени в рамках Ліги націй. Команді потрібні були свіжі ідеї та зміна поколінь. Йоахім Льов після 12 років на посаді відчував у собі сили вдихнути у збірну нове життя.

Пройшло два роки – прогресу немає, а Бундестім асоціюється зі словом "хаос". Льов постійно експериментує: змінює схеми, перемикається між акцентом на володіння м'яча та контратаками, пробує персональний пресинг. Проблема в тому, що чіткої картини досі не видно. Командної гри немає. Футболісти не розуміють, що робити на полі. Перебудова провалюється.

Німці після ЧС-2018 виграли лише один топ-матч, а за дві Ліги націй спромоглися здолати тільки Україну. Позитивні результати допомогли б вболівальникам спокійніше переживати невиразний футбол, а от Йоахім Льов і так спокійний – різко відповідає на критику в пресі, має підтримку Німецького футбольного союзу (НФС). Рахунки на табло в товариських і напівтовариських матчах не мають значення. Тренер готує команду до великого турніру, ставить гру. От тільки якість футболу погана, 0:6 справедливі, а чемпіонат Європи мав відбутися півроку тому.

"Це було жахливо. Іспанія переважала нас в усіх компонентах. І жодної реакції від німецьких футболістів", – сказав Бастіан Швайнштайгер."Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" – жартівливо запитують у мережі після скасованого матчу в Люцерні, де мали визначити, хто вилетить з елітного дивізіону Ліги націй.

Такої ганьби в Андалусії, мабуть, вдалося б уникнути, якби не випали Кімміх (в першу чергу), Хаверц, Клостерманн, Хальстенберг тощо. Однак у складі було п'ять чинних переможців Ліги чемпіонів, зірки АПЛ і Прімери. Як ця команда може настільки жахливо грати, поступаючись супернику 2:22 за ударами?! Захисники виглядали клоунами в цирку Мануеля Нойєра, а група атаки не проявила ні грама агресії. І далеко не вперше.

"Я казав, що ми довіряємо нашим гравцям і перебуваємо правильному шляху. У цей вечір ми побачили, що зайшли не так далеко в нашому розвитку, як здавалося. Я довіряю гравцям, які у нас є. Це не питання якості окремих виконавців", – сказав після гри Йоахім Льов, коли в нього вкотре запитали про Мюллєра, Хуммельса та Боатенга.

Журналісти буквально на кожній прес-конференції тероризують тренера питаннями про це тріо. Що логічно. Якщо на момент відрахування зі збірної (весна 2019-го) всі вони були у кризі, то зараз ситуація зовсім інша. Боатенг в основі Баварії виграв требл, Мюллєр цього року переживає найкращий період у кар'єрі, Хуммельс – лідер Борусії, а в Бундестім кошмар. Підключився навіть Озіл, який просить повернути Жерома.

Льова також можна зрозуміти. У сучасних реаліях збірні – це не просто список найкращих футболістів з паспортом країни. Тренери національних команд прагнуть будувати свій футбол, дотримуватися певної концепції та не перекроювати склад кожного збору через форму гравців. Не в тому проблема, що Ройс у збірній, а Мюллєр – ні, що Шульц без ігрової практики отримує виклики, а Макса не помічали до 27 років. Коли таксі швидко їде, пасажира не цікавить марка авто.

Втім, Йогі відмовився від найкращих футболістів з паспортом і не побудував структуру гри. Саме вона дозволяла б не падати нижче певного рівня в умовах пандемії – розвантажувати гравців топ-клубів, награвати нові зв'язки. Тому повернення Мюллєра чи Боатенга нічого кардинально не змінить. Під них потрібні особливі умови. Всі ж пам'ятають у що вони перетворилися під керівництвом Ковача. А в автора цих рядків під час матчу Німеччина – Україна виникли паралелі між нинішньою Бундестім і Баварією річної давнини.

Тріумфом на ЧС-2014 Йоахім Льов заробив собі майже безлімітний кредит довіри у НФС – до Євро-2020 його не звільнять. А от кредит довіри футболістів і вболівальників вичерпується. За інсайдерською інформацією, молодь Бундестім не вірить у тренера. У свіжому опитуванні від Kicker понад 94% людей вважають, що Льов має піти. Преса активно підбирала йому наступника ще до поразки від Іспанії.

Ідеальний варіант на папері – Гансі Флік. Він був помічником Льова, має прекрасні стосунки з ветеранами, курував молодіжні збірні, тому знайомий зі всіма футболістами, а за останній рік оперативно перетворив Баварію в найкращу команду світу. Але Флік найближчим часом не проміняє Баварію на Бундестім. Особливо враховуючи його розчарування роботою НФС.

Як і Юрген Клопп найближчим часом не покине Ліверпуль. Томас Тухель – цікавий варіант, але він не планує розлучатися з ПСЖ. Вільним є Ральф Рангнік, однак це людина, яка не буде миритися з хаосом у НФС. До того ж він мріє ще попрацювати в клубному футболі, і не лише тренером. А фаворитом на заміну Льову виступає Штефан Кунц – недооцінений тренер молодіжної збірної Німеччини.

І все ж на Євро-2020 збірну Німеччини повезе Йоахім Льов. Він за два роки не зумів провести перебудову, тому в наступні місяці потрібне диво. Інакше успіху на континентальній першості німцям не бачити.

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