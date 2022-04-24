"Нынешний период – очень непростой для Зинченко из-за того, что произошло в его стране, где живут его родные. Люди уже начинают забывать об Украине – мы об этом уже так не говорим, флагов больше нет, а Александр и дальше живет с этим каждый день.

Дочь Зинченко впервые посетила матч отца – Александр отдал голевой пас, Влада напомнила о войне

Это сложный период для него, но он сыграл очень качественно, отдал голевую передачу. Зинченко всегда сконцентрирован, сосредоточен. Его очень ценят в раздевалке", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, в субботнем матче АПЛ против Уотфорда украинец продемонстрировал очень солидную игру и отдал голевой пас. Зинченко значительно повысил свои шансы сыграть в полуфинале ЛЧ против Реала – первый поединок состоится во вторник, 26 апреля.

Манчестер Сити разгромил Уотфорд: юбилей результативности Зинченко, покер Жезуса и рекорд Англии