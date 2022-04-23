Манчестер Сити продолжает бороться с Ливерпулем за чемпионство. До этого тура их разделял только один зачетный балл, поэтому любая осечка может стать роковой. Уотфорд, в свою очередь, застрял в зоне вылета на предпоследней строчке и пытается спастись.

Хороший старт Зинченко, но герой – не он

Гвардиоле были недоступны Уокер, Стоунз и Аке, поэтому слева в обороне ожидаемо появился Зинченко. Уже на первой минуте Александр в подкате пошел против Сарра. Над Исмаилом поработали врачи, но мяч перешел к Сити, ведь соперник украинца был в офсайде. "Горожане" немного разыграли мяч. Родри перевел направо на Канселу, а тот подал в штрафную. Сфера пролетела всех и оказалась у Зинченко.

Зинченко отметился юбилейным ассистом по Манчестеру Сити – видео результативного действия в матче АПЛ

Наш защитник мощно прострелил, а Жезус поразил пустые ворота, просто подставив ногу. Для украинца это был юбилейный 10-й ассист за английский клуб! Через несколько мгновений Саша уже останавливал Сарра перед собственным штрафным, чем сорвал аплодисменты стадиона.

Вот это восстановление легких от Зинченко?



Идеальное время, чтобы помешать Сарру сделать бросок, когда 1 на 1



«Сити» теперь 2: 1 после еще одного отлично сработанного гола, забитого Хесусом, но Камала только что отыграл один мяч в пользу «Уотфорда»! pic.twitter.com/KtDGr6UmL8 — Зоря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 23 апреля 2022 г.

Сити после гола взял игру под свой контроль, пытаясь вертикальными передачами разрезать плотную оборону. Саша же пробовал активно подключаться в атаку и взаимодействовать с одноклубниками. Уже на экваторе тайма Гвардиола во второй раз прыгал от радости. Де Брюйне получил пас от Канселу на правом фланге и подал, а Жезус головой оформил дубль.

Легкая прогулка Сити продолжилась

До 28-й минуты Уотфорда в нападении не было видно. "Шершни", одержав мяч, разогнали быструю атаку левым флангом. Бонавентуре разрезал оборону Сити пасом на Камара, а Хассан пробил Эдерсона. Интрига ожила... но ненадолго. Стать героем очень хотел Жезус, действовавший чуть ли не по всему периметру и являвшийся сверхактивным. Отняв сферу у защитников, он пасом нашел Родри. Хавбек из-за пределов штрафного слету забил в дальнюю девять. У Габриэла два гола й ассист за тайм.

После перерыва ничего не изменилось. Уже на 30-й секунде Бен Фостер сбил Габриэла в штрафной, а арбитр без колебаний указал на 11 метров. Бразильский нападающий сам подошел к отметке и уверенно развел кипера с мячом по разным углам. Для него это первый хет-трик в английской Премьер-лиге. Жезуса было невозможно остановить. На 54-й он спокойно забил в четвертый раз, завершив атаку, которую в глубине начал Зинченко.

Затишье перед Реалом

Потом наступило продолжительное затишье. Хосеп Гвардиола в три слота выпустил Гюндогана вместо Де Брюйне, Аке вместо Ляпорта и Мареза вместо Родри. Очевидно, испанец решил приберечь силы своих лидеров на предстоящий матч с Реалом. По игре было видно, что и сама команда уже думает о первом полуфинале Лиги чемпионов.

Несмотря на это, Сити тотально контролировал мяч во второй трети и разрезными пасами пробирался к воротам Фостера, но без особой остроты. Зинченко же мог оформлять ассистентский дубль, отлично прострелив в штрафную, но Рияд Марез в попытках остановить мяч запутался и запорил возможность отличиться. Уотфорд пробувал отвечать контратаками, но оборона Сити прекрасно справлялась с немассированными набегами. Финальный свисток зафиксировал 5:1 в пользу "горожан".

Стоит заметить, что Манчестер Сити 15-й раз подряд переиграл "шершней", установив уникальное достижение в истории английского футбола: никому никогда не удавалось обыграть одного и того же соперника столько раз. Благодаря победе подопечные Гвардиолы набрали 80 очков и остались на вершине турнирной таблицы АПЛ. Теперь пора готовиться к первому полуфиналу Лиги чемпионов против мадридского Реала.