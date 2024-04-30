Карвалью присоединился к академии Фулхэма из Бэлхэм Блэйзерс в декабре 2014 года. Фабиу успел сыграть 44 матча за первую команду "дачников", прежде чем ушел в Ливерпуль летом 2022.

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Как информирует The Athletic, в 2015 году руководство Фулхэма заключило с любительским клубом официальное соглашение, что запрещено правилами. Это соглашение давало Бэлхэму право на компенсацию после того, как Карвалью дебютировал в первой команде Фулхэма против Саутгемптона в мае 2021 года, а также после трансфера игрока в Ливерпуль в 2022 году.

Бэлхэм не подпадает под определение "трансферный клуб", как это описывается в правилах АПЛ. Правила не допускают выплаты каких-либо сумм Бэлхэму, если только какое-то исключение не согласовано с АПЛ. Фулхэм запрашивал у Премьер-лиги одобрение на регистрацию этого исключения, но в декабре 2022 года и в январе 2024 года оно было отклонено.

Помимо штрафа, Фулхэму теперь могут запретить регистрировать любых игроков академии, которые прежде были зарегистрированы в других клубах в течение шести месяцев. Этот запрет будет активирован в случае повторной провинности в течение одного года.

Нынешний сезон Карвалью проводит за Халл Сити на правах аренды.

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