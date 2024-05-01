Кейн – о пенальти Лунину: "Беллингем пытался сказать что-то, чтобы смутить меня"
10:05 - Читати українською
Форвард Баварии Харри Кейн рассказал об эпизоде с пробитием пенальти в ворота Реала в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).
завершено
53’ Лерой Сане
57’ Харри Кейн
Винисиус Жуниор 24’
Винисиус Жуниор 83’
24’ Винисиус Жуниор
53’ Лерой Сане
57’ Харри Кейн
83’ Винисиус Жуниор
"Что сказал Джуд? Честно говоря, не знаю. Я был в моменте.
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Я уверен, что он пытался сказать что-то, чтобы смутить меня.
Мы разочарованы, что не одержали победы. Но еще будет игра на следующей неделе", – цитирует Кейна Madrid Xtra.
Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов Бавария на своем поле расписала боевую ничью 2:2. Ответный матч через неделю, 8 мая, в Мадриде.
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