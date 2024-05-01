Форвард Баварии Харри Кейн рассказал об эпизоде с пробитием пенальти в ворота Реала в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).

Харри Кейн и Джуд Беллингем / Стоп-кадр из видео

"Что сказал Джуд? Честно говоря, не знаю. Я был в моменте.

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Я уверен, что он пытался сказать что-то, чтобы смутить меня.

Мы разочарованы, что не одержали победы. Но еще будет игра на следующей неделе", – цитирует Кейна Madrid Xtra.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов Бавария на своем поле расписала боевую ничью 2:2. Ответный матч через неделю, 8 мая, в Мадриде.

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