Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья Джуда Беллингема после матча с Баварией (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

"У Беллингема была судорога. Я так думаю, он собирается восстановить свою лучшую версию. Джуд получил травму, которая повлияла на него. Он вернется очень скоро, и к среде он будет на сто процентов.

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Это вполне нормально, Кроос – один из лучших игроков полузащиты, который имеет такую характеристику. В его игре нет ничего нового. Мы хотели немного больше контролировать, и он делает это, как никто другой", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, ответный матч между Баварией и Реалом состоится в среду, 8 мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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