"Об этом дне я обязательно расскажу своей дочери. Она будет знать, что в этот день, много лет назад, она впервые пришла на стадион, где играл папа. Окрыленный поддержкой, он отметился результативным пасом и его команда победила соперника.

Покер Жезуса и ассист Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 5:1

А еще в этот день нашу родную страну бомбили и уничтожали. На нашей территории выжигали жизнь оккупанты, злые россияне. Не путин, не политики, а россияне. Это они в этот весенний день ударили ракетами по Одессе, там погиб младенец. Этому ребенку мама уже не расскажет, что такое добро и зло.

Мы продолжаем жить и испытывать радостные моменты. Но не чувствуем себя радостными или счастливыми ни секунды, пока враги топчутся по нашей земле. Дети в Украине в этот день должны улыбаться, познавать мир, радовать родителей и быть счастливыми. В это время они прячутся в подвалах, боятся, грустят и даже гибнут. Потому что зло так захотело.

Об этом днем ​​я буду рассказывать дочери, когда Украина будет свободной, и наш враг уже будет побежден. Пройдет уже немало времени, но эти дни мы не забудем и не простим никогда", – написала Влада Зинченко в Instagram.

Заметим, визит дочери вдохновил Александра на голевой пас – 10-й за время карьеры в Ман Сити.

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