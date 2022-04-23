В прошлом туре Манчестер Сити находился под давлением, потому что Ливерпуль свой матч провел раньше и выиграл. Теперь "горожане" оказывают влияние на мерсисайдцев, у которых завтра дерби против Эвертона, а пока подопечные Пепа Гвардиолы имеют на четыре очка больше.

Манчестер Сити разгромил Уотфорд: юбилей результативности Зинченко, покер Жезуса и рекорд Англии

Что касается отчетного матча, то Манчестер Сити открыл счет уже на 4-й минуте. Александр Зинченко помог отличиться Габриэлю Жезусу. В итоге бразилец оформил покер, еще один мяч забил Родри (ассист Жезуса). За Уотфорда ответил Ассан Камара, для которого этот гол стал дебютным в составе "шершней".