Клос настроил Марсель против себя, когда попросил замену в первом тайме матча с Монако. Тренер подозревал, что Жонатан симулирует травму, а медики подтвердили сомнения тренера.

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"Меня предупреждали, что некоторые игроки переходят черту. Жонатан – один из таких. Мы пригласили его в офис, чтобы объяснить, чего ждем от лидера команды и игрока сборной Франции. Мы думали, что до него дошло. К сожалению, нет.

Когда медперсонал сообщил, что Клос не имел травмы, тренерский штаб совсем не обрадовался. Если игрок хочет уйти из клуба, ми должны прислушаться. Но зимой не было предложений. Он остался и играет. Посмотрим в конце сезона", – сказал Мехди Бенатия.

Клос продолжает выходить в основе Марселя, но команда с декабря не побеждает в чемпионате. В четверг, 22 февраля, французы проведут ответный матч плей-офф Лиги Европы против Шахтера. Первая игра завершилась ничьей, а Клос отдал ассист.

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