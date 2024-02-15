Неожиданное возвращение Степаненко – капитан Шахтера вышел в старте на первый официальный матч года

Поединок в Гамбурге стал для Шахтера первой официальной игрой в 2024 году – а, как известно, для украинских команд возвращение после длительной паузы нередко становится проблемой. В течение последнего месяца "горняки" проводили только товарищеские матчи на сборах в Турции, тогда как Марсель имел значительно лучший игровой тонус. Команда Дженнаро Гаттузо с начала года сыграла уже 6 официальных матчей, в которых совсем не впечатляла. Вылет из Кубка Франции от Ренна, три ничьи и поражение в чемпионате – к первому противостоянию с Шахтером Марсель подходил далеко не в оптимальной форме, что где-то, возможно, нивелировало гипотетическое преимущество французов в функциональной готовности.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Дженнаро Гаттузо со стартовым составом Марселя не удивил – именно такой выбор итальянца прогнозировал RMC Sport за несколько часов до игры. Центральный защитник Шансель Мбемба (второй бомбардир команды после Обамеянга), который на днях финишировал 4-м на Кубке Африки в составе ДР Конго, попал только в запас.

А вот у Шахтера была одна неожиданность. Капитан Тарас Степаненко, которого практически никто не ждал в основе из-за проблем со здоровьем, таки оказался в старте. Соответственно, Дмитрий Крыськив вместо прогнозируемой основы начал в запасе. Между бразильскими вингерами Эгиналду и Кевином Марино Пушич выбрал первого – новичку досталась роль резервиста, а Эгиналду впервые попал в старт "оранжево-черных" в официальном матче. Все остальное было прогнозируемо – наставник Шахтера выставил проверенных футболистов.

Уже на старте игры активный прессинг Шахтера едва не дал результат. Пау Лопес отдал на Кондогбия, тот под давлением Судакова обрезался вблизи собственной штрафной. Зубков сразу пробил в касание – испанский кипер перевел мяч на угловой. Первый момент в матче именно за Шахтером. Вскоре Зубков классно получил на ход, но не смог точно отдать в штрафную, где ждал Сикан.

Марсель в дебюте поединка ограничился несколькими подходами к штрафной "горняков", но без остроты для ворот Ризныка. Дмитрий в игру не вступал, а апелляции гостей относительно игры рукой после подачи Мерлена главный арбитр Эрик Ламбрехтс оставил без внимания. Бледного начала от подопечных Гаттузо первыми не выдержали фанаты гостей, которые уже на 15-й минуте устроили дымовую завесу на Фолькспаркштадион. Игру остановили на минуты три.

Арбитр своей спешкой, возможно, лишил Шахтер гола

На 27-й минуте случился очень странный эпизод. Все началось с роскошного паса Конопли на ход Зубкову. Александр отдал на Сикана, тот поскользнулся на скользком газоне. Как и Пау Лопес, который выпустил мяч из рук. В итоге Эгиналду все же направил мяч в ворота, но гол отменили – за мгновение до того арбитр дал свисток ,зафиксировав... фол со стороны Балерди. Почему не дать доиграть эпизод – непонятно. Да, игроки Марселя на тот момент уже остановились, но вопросы остались.

Решение Эрика Ламбрехтса дало преимущество отнюдь не Шахтеру, даже несмотря на желтую карточку Леонардо Балерди, который пропустит ответный матч. Штрафной удар неудачно исполнил Судаков, пробив в стенку. В следующей атаке "оранжево-черных" Зубков снова получил классную передачу на ход, но затянул с принятием решения и не смог пробить.

Нервный конец "сухого" тайма и снова странное решение рефери

Снова попадание мяча в руку – на этот раз Матвиенко. Как и первом похожем эпизоде, бельгийский арбитр промолчал. Очередное удачное действие Конопли – уже в который раз Ефим блестящим пасом находит партнера. Правый защитник "горняков" покатил на линию штрафной. Там был Эгиналду, который зарядил выше. Еще один прострел Конопли прилетел в руки Пау Лопесу. Одним из лучших был латераль "горняков" за первые 45 минут.

В конце первого тайма Марсель впервые выбежал в острую контратаку. Неудачная подача Зубкова со штрафного обернулась атакой французов. Мяч оказался у Обамеянга, удар которого с линии штрафной заблокировал Бондарь. Вскоре в похожей ситуации оказался Харит – марокканец пробил выше. И, похоже, настолько расстроился, что в центре поля локтем врезал Сикану. Уже в компенсированное время Ризнык пошел на перехват верховой подачи и врезался в Мумбанья. Выглядело жутко, но обошлось. Оба продолжили игру.

И еще один эпизод, который вызвал вопросы к арбитру. На последних секундах тайма Балерди откровенно придержал Сикана, не пустив форварда к мячу у лицевой линии. Почему-то даже без фола, не то что вторая желтая.

В итоге, нули после первой половины в Гамбурге. Шахтер провел ее лучше – подопечные Пушича имели преимущество во владении (58 на 42%), точности передач (87 на 83%) и количеством ударов в створ (1 против 0). Функционально "горняки" ничем не уступали Марселю, но на гол ни одна из команд так и не наиграла. Несмотря на это, Дарио Срне и Андрею Шевченко явно было что обсудить.

Марсель переломил игру и со второй попытки забил

На старте второго тайма Конопля "сел" на желтую, сфолив против Мумбанья. Марсель провел несколько неплохих атак. Сначала Унаи неплохо приложился издали – мимо дальнего угла, хотя Ризнык визуально все контролировал. А вот после подачи Обамеянга было остро – Матвиенко в последний момент успел опередить Луиса Энрике. Угловой, завершившийся первым ударом в створ ворот Ризныка (постарался Жиго). Шахтер ответил резким ударом Зубкова в ближнюю девятку, который немного не достиг цели.

Было еще одно попадание в руку – на этот раз Балерди в борьбе с Бондарем. Арбитр показал последовательность и пенальти не назначил. Вторую половину острее начали провансальцы. Правда, однажды мяч побывал в воротах Пау Лопеса, но Сикан прежде явно помог себе рукой. Здесь никаких вопросов быть не может.

А на 58-й возник лучший момент в игре. Мерлен прошел по левому флангу и навесил на Луиса Энрике. Тот опередил Азарова, но с нескольких метров головой пробил мимо ворот! Убойный шанс. Повезло "горнякам", которые тут же ответили ударом Сикана – сейв Пау Лопеса. Был у Шахтера еще один шанс. Зубков получил мяч в штрафной, но увидел забегание Бондаренко. Правда, отдал не очень удачно – только угловой.

Если в первом моменте Марселя Шахтеру повезло, то второй завершился голом. Азаров потерял мяч на левом фланге и не успел за Клосом. Жонатан промчался по правому флангу и зряче навесил на Обамеянга. Конопля перехватить не смог, а Пьер-Эмерик технично вогнал мяч в ближний угол. 0:1. Давление провансальцев во втором тайме дало результат.

Шахтер ответил голом, но снова потерял Степаненко – риск Пушича может вылезти боком

К счастью, Шахтер быстро отыгрался. На 68-й минуте Зубков подал штрафной, Пау Лопес выбил мяч. Конопля выиграл подбор и вернул в штрафную, где откровенно провалился Клос. Автор голевой передачи махнул ногой мимо мяча, который оказался у Матвиенко. Николай точно пробил в дальний угол. 1:1!

Правда, очень быстро счет мог снова измениться. Мумбанья навесил на Энрике, тот в борьбе с Азаровым сумел протолкнуть мяч в сторону дальней штанги. К счастью, мимо ворот – Ризнык уже не реагировал. Тут же Шахтер потерял Степаненко, который схватился за заднюю поверхность бедра. Более 70 минут на мокром поле таки сказались – капитан снова получил травму и теперь его выход на Велодроме под большим сомнением. Вместо Тараса вышел не Крыськив, а Назарина.

Сразу после этого Шахтер чуть не пропустил. Мумбанья выбежал почти один на один с Ризныком, пробросил мимо него и упал. Арбитр не свистнул и, как показал повтор, разобрался блестяще – нападающий Марселя падал сам.

Драма с голами на последних минутах и еще одна потеря на ответный матч

Последние минуты игры прошли в обоюдных атаках – создалось впечатление, что ничья не устраивала никого. Пушич выпустил Гочолейшвили и Кевина (официальный дебют бразильца), но вырвать победу Шахтер не сумел. Зато пропустил на 90-й минуте. Гол сделал Обамеянг. Пьер-Эмерик прорвался сквозь Гочолейшвили и Зубкова, протолкнул мяч в центр штрафной, где набегал Ндиайе. Матвиенко не сумел выбить, а Ризнык – спасти от пушечного удара. Обамеянг к голу добавил и ассист, став героем Марселя.

Казалось, это конец, но Шахтер снова отыгрался, продемонстрировав характер. На 90+2-й впервые с 14 августа появился Лассина Траоре, и сразу после этого Эгиналду головой замкнул подачу Зубкова, чем спас "горняков" от поражения. В оставшееся время еще и Бондарь получил желтую и не сыграет во Франции. Пушич точно потерял на ответный матч основного центрбека и, по всей вероятности, Степаненко. Гаттузо не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Балерди.

В итоге, 2:2 – результат драматичной дуэли в Гамбурге. Как и ожидалось, обладатель путевки в 1/8 финала Лиги Европы определится в ответном матче на Велодроме. Поединок Марсель – Шахтер состоится 22 февраля, стартовый стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Экспресс-выводы

Как на первый официальный матч года, Шахтер выглядел вполне неплохо, хотя на 2 гола не наиграл и в помине (Sofa Score дает "горнякам" всего 0,72 xG). На 90-й минуте, когда Марсель вышел вперед, оптимизма по проходу дальше было гораздо меньше. Лучшая функциональная готовность французов и индивидуальные ошибки "горняков" (прежде всего в защите) прогнозировано повлияли на итог игры, но команда Марино Пушича доказала, что этот Марсель вполне можно проходить.

Теперь еще неизвестно, на кого больше будут давить безумные французские фаны на Велодроме. Французский L'Equipe назвал ничью в Гамбурге "ужасной" и реально опасается вылета провансальцев.

В противоположность подопечным Дженнаро Гаттузо Шахтер продемонстрировал характер, дважды отыгравшись после пропущенного мяча (во втором случае времени на это было крайне мало). Несмотря на небольшое количество моментов и наличие огрехов, игра "горняков" тоже была содержательнее соперника. Очень солидный матч выдал правый фланг "горняков", где действовали Зубков и Конопля. А вот Гочолейшвили, ставший одним из виновников второго гола, вышел провально. С ним Пушич просчитался. Как и с риском выпустить с первых минут Степаненко, который после очередной травмы снова выпал неизвестно насколько. С чем тренер угадал – это с Эгиналду, которого оставил на поле до финального свистка. Бразилец отблагодарил спасительным голом, который кардинально меняет расклады перед игрой во Франции.

До ответного матча еще неделя. Время играет в пользу Шахтера – возможно, наберет форму Георгий Судаков, который сегодня и близко не наиграл на миллионы, которые за него озвучивают. Его коллега Артем Бондаренко, кстати, тоже не впечатлил. У Пушича есть еще время и возможность наиграть замену Степаненко, а футболистам Шахтера – набрать форму после нагрузок на сборах. Заметно, что этот Шахтер еще "сырой". Чемпионы Украины осенью в ЛЧ продемонстрировали, что могут гораздо больше, а потенциал для роста у нынешней команды еще есть. В отличие от Марселя, который снова не впечатлил и продемонстрировал чуть ли не свой максимум.

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