Клос налаштував Марсель проти себе, коли попросив заміну в першому таймі матчу з Монако. Тренер підозрював, що Жонатан симулює травму, а медики підтвердили сумніви тренера.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь

"Мене попереджали, що деякі гравці переходять межу. Жонатан – один з таких. Ми запросили його в офіс, щоб пояснити, чого чекаємо від лідера команди та гравця збірної Франції. Ми думали, що до нього дійшло. На жаль, ні.

Коли медперсонал повідомив, що Клос не мав травми, тренерський штаб зовсім не зрадів. Якщо гравець хоче піти з клубу, мусимо прислухатися. Але взимку не було пропозицій. Він залишився і грає. Подивимося в кінці сезону", – сказав Мехді Бенатія.

Клос продовжує виходити в основі Марселя, але команда з грудня не перемагає в чемпіонаті. У четвер, 22 лютого, французи проведуть матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря. Перша гра завершилася нічиєю, а Клос віддав асист.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі