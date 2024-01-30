"Я должен доверять своему игроку", – объяснил Дженнаро Гаттузо преждевременную замену Клоса на 35-й минуте матча с Монако (2:2). Как информирует L'Equipe итальянский наставник, судя по всему, сомневался в травме своего подопечного, который существенно ослаблял оборону Олимпика.

Сын Гаттузо подписал контракт с Марселем

Сообщается, что Марсель хотел бы расстаться с игроком в срочном порядке – до закрытия зимнего трансферного окна. У клуба есть время до вечера четверга, чтобы это сделать. Согласно источнику, Марсель предложит Жонатана через посредников другим клубам – в частности, Галатасараю, который может быть заинтересован в подписании правого защитника.

Действующий контракт Клоса рассчитан до лета 2025 года.

Марсель не дожал Монако, имея на два игрока больше: Лига 1