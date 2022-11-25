Президент Десны Владимир Левин отрицает тот факт, что у бывшего защитника команды Александра Масалова был российский паспорт в период выступлений за черниговскую команду.

– Не могу не поинтересоваться вашим мнением об истории с найденным на руинах разбомбленного стадиона российского паспорта бывшего игрока Десны Александра Масалова, который сейчас играет в Уфе. Что вы об этом думаете?

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– Переход в российский клуб – это непростительная подлость с его стороны, предательство нашей команды и нашей страны. На мой взгляд, он приехал в Уфу без паспорта, и чтобы легализовать его там, провернули схему с найденным российским паспортом в Чернигове и последующими публикациями в прессе. Это была работа российских спецслужб.

– То есть до войны российского паспорта у Масалова не было?

– Если бы был, мы бы ему голову оторвали, – цитирует Левина FanDay.

Александр Масалов, являющийся воспитанником Динамо и поигравший за молодежку Шахтера, сыграл за Десну 6 матчей в сезоне 2021/22. Впоследствии он оказался в Уфе, а на развалинах стадиона в Чернигове обнаружили его паспорт гражданина России.

Напомним, инфраструктура Десны еще в первые дни полномасштабной войны пострадала от действий РФ. Черниговская команда отказалась от участия в УПЛ 2022/23, но за ней сохранили место в элитном дивизионе.

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