Президент Десни Володимир Левін заперечив той факт, що колишній захисник команди Олександр Масалов мав російський паспорт у період виступів за чернігівську команду.

– Не можу не поцікавитись вашою думкою про історію зі знайденим на руїнах розбомбленого стадіону російського паспорта колишнього гравця Десни Олександра Масалова, який зараз грає в Уфі. Що ви про це думаєте?

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– Перехід у російський клуб – це підлість з його боку, якій немає пробачення. Це зрада нашої команди та нашої країни. На мій погляд, він приїхав до Уфи без паспорта, і щоб легалізувати його там, провернули схему зі знайденим російським паспортом у Чернігові та подальшими публікаціями у пресі. То була робота російських спецслужб.

– Тобто до війни російського паспорта Масалова не було?

– Якби був, ми б йому голову відірвали, – цитує Левіна FanDay.

Олександр Масалов, який є вихованцем Динамо і пограв за молодіжку Шахтаря, зіграв за Десну 6 матчів у сезоні 2021/22. Згодом він опинився в Уфі, а на руїнах стадіону в Чернігові знайшли його паспорт громадянина Росії.

Нагадаємо, інфраструктура Десни ще в перші дні повномасштабної війни постраждала від дій РФ. Чернігівська команда відмовилася від участі в УПЛ 2022/23, але за нею зберегли місце в елітному дивізіоні.

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